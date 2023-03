Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 183,78 EUR

Um 09:06 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 180,06 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,06 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,60 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1.760 Aktien.

Bei einem Wert von 350,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 48,57 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 86,98 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 383,91 USD an.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Tesla-Aktie.

