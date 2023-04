Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 185,20 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 204,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 873.307 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,29 USD an. 46,86 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Abschläge von 100,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 389,36 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 25.01.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,95 USD je Aktie belaufen.

Ein Jahr Tesla-Produktion in Grünheide: Das ist in 12 Monaten passiert

Tesla-Aktie an der NASDAQ weit im Plus: Tesla-Chef Elon Musk will wohl chinesischen Ministerpräsidenten treffen

NASDAQ-Wert Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid plant offenbar große Entlassungswelle

