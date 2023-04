Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,04 EUR

-5,68% Charts

News

Analysen

Um 16:07 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 197,18 USD. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,20 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.393.031 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 384,29 USD erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 48,69 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 93,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 389,36 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,95 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ein Jahr Tesla-Produktion in Grünheide: Das ist in 12 Monaten passiert

Tesla-Aktie an der NASDAQ weit im Plus: Tesla-Chef Elon Musk will wohl chinesischen Ministerpräsidenten treffen

NASDAQ-Wert Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid plant offenbar große Entlassungswelle