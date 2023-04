Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 186,90 EUR

-1,54% Charts

News

Analysen

Um 09:20 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 188,38 EUR ab. Die Tesla-Aktie sank bis auf 186,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 187,80 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.440 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 350,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 46,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 95,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 389,36 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,08 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.719,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ein Jahr Tesla-Produktion in Grünheide: Das ist in 12 Monaten passiert

Tesla-Aktie an der NASDAQ weit im Plus: Tesla-Chef Elon Musk will wohl chinesischen Ministerpräsidenten treffen

NASDAQ-Wert Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid plant offenbar große Entlassungswelle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com