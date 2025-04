Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 273,68 USD ab.

Die Tesla-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 273,68 USD abwärts. Bei 264,01 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.027.939 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,49 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,29 USD.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 25,71 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

