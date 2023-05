Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 147,80 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 163,16 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 163,66 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.985.319 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2022 auf bis zu 318,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 48,77 Prozent zulegen. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,24 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 382,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,43 USD je Aktie belaufen.

