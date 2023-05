Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 145,58 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 145,38 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 144,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 145,02 EUR. Zuletzt wechselten 10.511 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR an. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 54,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 382,45 USD angegeben.

Am 19.04.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.329,00 USD umgesetzt, gegenüber 18.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,43 USD fest.

