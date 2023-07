Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla bricht am Montagmittag nach oben aus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 278,59 USD zu.

Das Papier von Tesla legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,4 Prozent auf 278,59 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.090.510 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 12,95 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Mit Abgaben von 63,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 307,50 USD aus.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

