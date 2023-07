Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,3 Prozent auf 280,96 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 7,3 Prozent auf 280,96 USD. Bei 284,25 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 276,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.885.815 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,00 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 308,00 USD für die Tesla-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.04.2023. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.329,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 18.756,00 USD eingefahren.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Cathie Wood wirft reihenweise Tesla-Aktien aus dem Depot - auf welche Unternehmen die ARK Invest-Chefin nun setzt

NASDAQ-Aktie Tesla herabgestuft: Barclays-Analyst Dan Levy rät zu einer Verschnaufpause

Tesla-Aktie stark, VW-Aktie schließt fester: VW will in Nordamerika auch Teslas Ladenetz für E-Autos nutzen