Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 255,50 USD.

Um 12:04 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 255,50 USD. Bisher wurden heute 286.527 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei 314,67 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 18,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,15 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,56 USD.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 USD je Tesla-Aktie belaufen.

