Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Tesla zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 232,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Tesla-Aktie ließ sich um 09:20 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 232,90 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 233,85 EUR. Bei 232,10 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,45 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.341 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,75 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,00 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 141,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 245,56 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.927,00 USD im Vergleich zu 16.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,40 USD je Aktie.

