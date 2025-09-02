Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 330,32 USD zu.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 330,32 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 335,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 335,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.599.984 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. 47,89 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.09.2024 bei 209,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 36,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 15.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.

