Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Mittwochabend fester
Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 339,06 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,9 Prozent auf 339,06 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 343,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 335,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 12.333.593 Stück.
Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 30,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,65 USD am 04.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,17 Prozent.
Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 23.07.2025. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
