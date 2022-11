Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Tesla 222,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 224,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 215,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 221,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.072 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 360,00 EUR. 37,60 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 16,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 442,08 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

