Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,4 Prozent auf 103,68 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.557 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 5,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 426,45 USD.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 24.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,03 USD je Aktie belaufen.

