Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 101,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 106,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 308.646 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 71,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 98,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 4,06 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 426,45 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 21.454,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.757,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

LFP-Batterien auf dem Vormarsch - dank Tesla und BYD

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie sackt zweistellig ab: Tesla liefert weniger Fahrzeuge als erwartet aus - China-Chef von Tesla steigt wohl zu Musks Kronprinz auf

NASDAQ-Aktie Tesla: Teslas Marktanteil an Elektrofahrzeugen in den USA sinkt