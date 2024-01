Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Donnerstagnachmittag

Tesla im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 240,92 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 240,92 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 241,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,15 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 23.520.571 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 24,23 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 57,74 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 225,00 USD angegeben.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen. Tesla dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,08 USD je Aktie belaufen.

