Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Dienstagnachmittag

04.02.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 386,80 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 386,80 USD zu. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 389,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 382,13 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 1.993.833 Aktien. Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 26,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 178,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 277,71 USD für die Tesla-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,15 Prozent auf 25,71 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 2,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Tesla-Markenwert in 2024 eingebrochen - wie es dazu kam NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben Absturz von US-Technologieaktien wie NVIDIA: Markt zu abhängig von Megacaps?