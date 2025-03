Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 273,74 USD.

Die Tesla-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 273,74 USD abwärts. Bei 270,10 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,84 USD. Bisher wurden heute 4.545.936 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,45 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,29 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 277,71 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,72 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,71 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 USD je Aktie belaufen.

