Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag kaum verändert

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:07 Uhr die Tesla-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 194,72 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 198,74 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 193,47 USD. Mit einem Wert von 197,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 30.572.396 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,29 USD. Gewinne von 49,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 91,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 389,36 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 17.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,95 USD je Tesla-Aktie.

