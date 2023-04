Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,60 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 178,76 EUR. Bei 179,98 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 177,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 31.429 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 350,00 EUR markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 48,93 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 85,47 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 389,36 USD je Tesla-Aktie an.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 17.719,00 USD eingefahren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 17.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

