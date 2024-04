Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Donnerstagnachmittag

Tesla im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 169,36 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 169,36 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 170,73 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 170,00 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.859.438 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,72 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,37 USD. Mit einem Kursverlust von 10,03 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,00 USD.

Am 24.01.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

