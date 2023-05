Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 146,08 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 12:03 Uhr 1,0 Prozent. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 122.378 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 318,50 USD erreichte der Titel am 05.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 59,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 382,45 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Hacker verschaffen sich Zugriff auf System von Tesla Model 3 - zur Belohnung dürfen sie das Auto behalten

US-Elektroautoverkäufe im ersten Quartal auf Rekordniveau - Anteil von Tesla noch immer über 60 Prozent

Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Mercedes-Chef mahnt Disziplin bei Kosten an - BASF-Chef Brudermüller soll Mercedes-Aufsichtsratschef werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images