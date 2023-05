Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Tesla 145,22 EUR

Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 160,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 162,95 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 160,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,70 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.350.586 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 318,50 USD. Mit einem Zuwachs von 49,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 57,71 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 382,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.04.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23.329,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.756,00 USD umgesetzt.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,43 USD im Jahr 2023 aus.

