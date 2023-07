Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 278,87 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:59 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 278,87 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 275,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 276,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 119.685.891 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 63,49 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 308,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Am 17.07.2024 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

