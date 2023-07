Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 278,87 USD abwärts.

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:59 Uhr um 0,3 Prozent auf 278,87 USD ab. Die Tesla-Aktie sank bis auf 275,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 276,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 119.685.891 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,67 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,84 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 63,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 308,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 19.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 17.07.2024.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

