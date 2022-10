Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 253,60 EUR

2,05% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 252,50 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,95 EUR an. Bei 251,95 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.586 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 359,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,82 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 193,23 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 602,33 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Das EPS lag bei 0,76 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 18.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Tesla.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,10 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Trotz starker Elektroauto-Nachfrage: Warum Teslas China-Konkurrenten Li Auto, Xpeng und NIO zunehmend Verluste einfahren

ESG-Anforderungen: Diese Nachhaltigkeitskriterien erwartet die BaFin von beaufsichtigten Unternehmen

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com