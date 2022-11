Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 225,00 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 224,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 224,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.957 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 37,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 442,08 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

