Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 12:22 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 107,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.762 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 350,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,31 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 98,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 9,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 426,45 USD an.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 24.01.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,04 USD je Tesla-Aktie belaufen.

