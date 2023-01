Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Tesla 103,48 EUR

-3,09% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,3 Prozent auf 103,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 102,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 151.178 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 70,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,29 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 426,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 24.01.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD will 2023 mit zwei neuen Elektroauto-Marken angreifen

So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein

LFP-Batterien auf dem Vormarsch - dank Tesla und BYD