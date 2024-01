Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 236,16 USD ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 236,16 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 263.028 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 26,73 Prozent zulegen. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 56,89 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,00 USD für die Tesla-Aktie.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 22.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Aktie aus.

