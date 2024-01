Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 239,05 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 239,05 USD nach oben. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,41 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 23.155.098 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 299,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 225,00 USD.

Tesla veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 22.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,08 USD im Jahr 2023 aus.

