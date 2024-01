Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Tesla-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 217,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Tesla-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 217,45 EUR. Bei 218,90 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,35 EUR ab. Bei 218,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 14.003 Tesla-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,35 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,00 USD für die Tesla-Aktie.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.350,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.454,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.01.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 22.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,08 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

John Oliver geht mit Tesla-Chef Elon Musk hart ins Gericht: "Messias-Komplex" und "Rightwing-Troll"

Bitcoin, Goldpreis, Öl und Leitzinsen: Diese Themen aus der finanzen.net-Redaktion haben Anleger 2023 am meisten interessiert

Cybertruck bald als Boot? Elon Musk kündigt neues Boot-Update an