Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 173,02 EUR ab.

Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 173,02 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 172,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.500 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. 54,52 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 137,74 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,78 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 24.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.04.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Der richtige Start für Börsenanfänger: Von dieser Strategie rät eine Expertin ab

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

BYD erhöht den Druck auf NASDAQ-Titel Tesla: BYD investiert zweistelligen Milliardenbetrag in Smart Car-Technology