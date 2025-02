Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 384,89 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 384,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 383,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 387,28 USD. Bisher wurden heute 1.813.658 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (138,82 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 277,71 USD angegeben.

Am 29.01.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,71 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Tesla am 29.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 2,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

