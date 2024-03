Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 183,60 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 183,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 502.240 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 38,65 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,37 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,01 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 215,78 USD.

Am 24.01.2024 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

