Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 273,38 USD. Bei 275,60 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 272,78 USD. Bisher wurden heute 3.025.282 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 78,69 Prozent zulegen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 49,22 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 274,14 USD.

Tesla gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,71 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Rivian-Aktie auf dem Vormarsch: Kann Rivian Tesla-Kunden für sich gewinnen?

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Tesla-Aktie gibt nach: Mexiko-Zölle und China-Absatz drücken Kurs - BYD stärker