Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Das Papier von Tesla befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 191,53 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 142.913 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,29 USD erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,16 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 88,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 389,36 USD an.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,95 USD je Aktie belaufen.

Das Ende des Metaverse? Elon Musk verabschiedet sich freudig vom Metaversum

Megapack statt Erdgas-Anlage: Weiteres Großprojekt durch Tesla-Energiesparte umgesetzt

Tesla-Aktie an der NASDAQ tiefer: Tesla muss Millionen an Ex-Mitarbeiter wegen Rassismus zahlen

