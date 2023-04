Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 169,14 EUR

Um 16:08 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 187,50 USD ab. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 187,08 USD. Mit einem Wert von 190,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 24.738.864 Tesla-Aktien.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 51,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 84,15 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 389,36 USD je Tesla-Aktie an.

Am 25.01.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 19.04.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 17.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,95 USD je Aktie aus.

