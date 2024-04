Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 169,63 USD abwärts.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 169,63 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 167,13 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.798.701 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,44 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 10,18 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 201,00 USD.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 USD je Tesla-Aktie belaufen.

