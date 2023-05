Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 152,70 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 166,57 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 167,10 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 163,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.503.037 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2022 markierte das Papier bei 315,19 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,15 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit Abgaben von 63,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.329,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,43 USD je Tesla-Aktie belaufen.

