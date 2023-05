Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 147,04 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 146,80 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,38 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,28 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.749 Tesla-Aktien.

Am 22.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 316,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 52,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 382,45 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.329,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 18.756,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

NASDAQ-Aktie Tesla: Tesla arbeitet wohl an kleinerem Model Y - und erwartet starke Nachfrage nach dem neuen Billig-Tesla "Juniper"

Hacker verschaffen sich Zugriff auf System von Tesla Model 3 - zur Belohnung dürfen sie das Auto behalten

US-Elektroautoverkäufe im ersten Quartal auf Rekordniveau - Anteil von Tesla noch immer über 60 Prozent

