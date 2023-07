Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 255,25 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 255,25 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,20 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 20.650 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,75 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 19,42 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 308,00 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 17.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,40 USD je Tesla-Aktie.

