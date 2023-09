Notierung im Blick

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Plus

05.09.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 251,25 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 251,25 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 252,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 245,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.992.950 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 313,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,47 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 245,56 USD. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.927,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 16.934,00 USD eingefahren. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 18.10.2023 gerechnet. Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,35 USD fest. Redaktion finanzen.net