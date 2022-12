Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 175,96 EUR

-4,37% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 181,50 EUR abwärts. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 180,68 EUR nach. Bei 182,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.748 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 357,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 22.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,12 EUR ab. Abschläge von 12,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 447,73 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images