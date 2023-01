Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 99,70 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 99,55 EUR ab. Die Tesla-Aktie sank bis auf 98,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,22 EUR. Zuletzt wechselten 139.082 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 71,57 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,00 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 426,45 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.454,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.757,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,03 USD je Aktie aus.

Toyota will mit neuer Strategie Abstand zu Tesla verringern

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Tesla-Konkurrent BYD will 2023 mit zwei neuen Elektroauto-Marken angreifen

