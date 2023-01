Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 105,00 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 100,64 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 96,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 350.445 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 350,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 71,26 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,51 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 426,45 USD je Tesla-Aktie an.

Am 19.10.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Toyota will mit neuer Strategie Abstand zu Tesla verringern

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Tesla-Konkurrent BYD will 2023 mit zwei neuen Elektroauto-Marken angreifen