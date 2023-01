Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 99,09 EUR

-5,63% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 3,5 Prozent auf 101,36 EUR nach. Die Tesla-Aktie sank bis auf 101,36 EUR. Bei 105,10 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.352 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 70,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 98,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 426,45 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,03 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Toyota will mit neuer Strategie Abstand zu Tesla verringern

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Tesla-Konkurrent BYD will 2023 mit zwei neuen Elektroauto-Marken angreifen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com