Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 180,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 181,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 179,18 EUR. Bisher wurden heute 7.919 Tesla-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 349,33 EUR erreichte der Titel am 04.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 48,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 87,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 390,09 USD.

Am 25.01.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Wall Street-Aktie: Nach deutlichen Preissenkungen - Sind Teslas Gewinne in Gefahr?

Tesla-Ingenieur gibt vor Gericht zu: Beim Autopilot-Video wurde geschummelt

NASDAQ-Aktie Tesla vollzieht Strategiewechsel: Tesla erhöht Supercharger-Preise in Deutschland

