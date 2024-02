Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 166,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 166,54 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 166,22 EUR. Mit einem Wert von 166,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.477 Tesla-Aktien.

Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 137,74 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 20,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 215,78 USD.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

